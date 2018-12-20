В Екатеринбурге школу закрыли на карантин ‒ чем заболели дети, неизвестно

В Екатеринбурге закрыли на карантин школу № 25. Это образовательный центр, который находится в Мичуринском микрорайоне на улице Цветоносной, 2. В нем учатся дети, которые живут на Широкой Речке и в поселке Медном. Как сообщили в департаменте образования Екатеринбурга, занятия отменены до 26 декабря включительно. Причем причина, по которой ввели карантин, неизвестна.

«Причины недомогания детей и количество заболевших будут устанавливаться. Дети с 1 по 11 классы переведены на дистанционное обучение. За период карантина все помещения образовательного центра будут дезинфицированы с вирулицидными средствами», ‒ сообщили в пресс-службе департамента.

Екатеринбург, Елена Сычева

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