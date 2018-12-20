В Свердловской области определили шесть главных туристических событий на 2019 год

Центр развития туризма Свердловской области отобрал шесть региональных событийных проектов, которые получат господдержку в 2019 году.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, это открытый фестиваль камня «Самоцветная сторона», который пройдет в Мурзинке, «Ночь радио», посвященная 160-летию Александра Попова в Краснотурьинске, фестиваль-шоу «Небо Евразии» в Екатеринбурге, международный казачий фестиваль «Арамильская слобода», этап чемпионата России на мотоциклах с колясками в Ирбите, линейный горный ультрамарафон Ural Ultra-trail 2019.

Организаторы этих мероприятий получат 3 миллиона рублей из бюджета области. Деньги пойдут на техническое и транспортное оснащение, рекламу, приглашение экспертов и хедлайнеров.

Всего в конкурсе участвовали 356 заявок от 74 муниципалитетов. В финал вышли только 24 проекта. По словам министра инвестиций Виктории Казаковой, финалисты также могут рассчитывать на помощь региональных властей и будут представлены на различных российских и международных туристических выставках.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.12.18

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