Уралец заказал на AliExpress чехол для телефона за 60 рублей и заплатил за него почти 7 тысяч

Уральский юрист, член Экспертно-консультативного совета по общественно-гуманитарным программам Россотрудничества Вячеслав Ярин пожаловался на крупнейшую торговую интернет-площадку AliExpress. «Кругом обман. Сделал заказ на Aliexpress на 60 рублей, а эти нехорошие товарищи списали за доставку из России 6 900 рублей. Нехорошо, товарищи», ‒ написал он в своем фейсбуке.

Оказалось, Ярин заказал силиконовый чехол для iPhone. В заказе числилось, что доставка будет бесплатной, однако по какой-то причине с покупателя списали крупную сумму. По словам пострадавшего, он написал в техподдержку площадки, но ответа пока не получил.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.12.18

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