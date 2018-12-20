Полицейские накрыли подпольный цех по производству коньяка и водки в бывшем свинарнике

Свердловские полицейские ликвидировали крупный подпольный цех по производству коньяка и водки ‒ алкоголь продавали в небольшие магазины и точки общепита Свердловской и Тюменской областей.

Бутлегеры обосновались в здании бывшего свинарника в селе Курьи Свердловской области. Об этом рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых. Операцию проводили сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области и Росгвардии. В бывшем свинокомплексе они обнаружили 32 подпольщиков, включая 27 гастарбайтеров. В здании находилось оборудование для разлива алкоголя ‒ ленточный транспортер, разливочные головки, барабан для наклейки этикеток.

«Сотрудники полиции установили, что база принадлежит гражданину Меркулову. Предприниматель сдал ее в аренду, не вникая в подробности того, кто и чем будет там заниматься. В ходе осмотра места происшествия представители ОВД изъяли 20 124 бутылки объемом 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью под названием «Талка», «Арабская», «Сибирский родник», «Кенигсберг», «Лезгинка», а также упаковочную тару, конвейер, 94 686 пустых бутылок, регистратор с записями видеонаблюдения и другие вещдоки», ‒ сообщил Валерий Горелых.

По его словам, сейчас назначено химико-лабораторное исследование, которое установит, содержал ли «паленый» алкоголь опасные для потребителей примеси и вещества. В свою очередь, сотрудники местного управления Росалкогольрегулирования должны будут демонтировать подпольную промышленную линию, которая проработала около двух месяцев.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ».

Екатеринбург, Елена Сычева

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