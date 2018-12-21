Налоговая готовит рейды по торговым центрам Среднего Урала в поисках должников

Жители Свердловской области задолжали по налогам 2,5 млрд рублей. ФНС предупреждает, что рассылка заявлений в суды начнется сразу с наступлением нового года, а до праздников должников будут искать по торговым центрам.

Срок по уплате имущественных налогов истек 3 декабря, в Свердловской области фискалы недосчитались 2,5 млрд рублей. Задолженность для неплательщиков растет ежедневно с 4 декабря. По словам начальника отдела урегулирования задолженности УФНС России по Свердловской области Артема Балюры, в настоящее время в адрес неплательщиков направляются требования об уплате налогов, также о долгах своих сотрудников информируются крупные работодатели. Кроме того, налоговики планируют рейды на территориях крупнейших торговых центров региона. В первые месяцы 2019 года в отношении неплательщиков налоговые органы начнут направлять материалы в суд.

Тем, кто не рассчитается с налоговой добровольно, грозят ограничения права выезд за рубеж, арест имущества, списание средств со счетов. Из-за долгов, к примеру, более 5 тысяч жителей Свердловской области, имеющих задолженность по уплате налогов, не смогут выехать за пределы Российской Федерации. С начала года в результате применения мер принудительного взыскания задолженности в бюджет поступило уже более 1,7 млрд рублей налогов.

Екатеринбург, служба информации

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