Ночью в Екатеринбурге сгорела диспетчерская автобусного депо

Сегодня ночью в микрорайоне Семь Ключей сгорело помещение диспетчерской автобусного депо.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал о пожаре поступил в 03:13 ночи. На улице Решетской на площади 12 кв. м сгорела диспетчерская. На тушении пожара были задействованы две машины спецтехники и девять человек личного состава. В 03:23 огонь был локализован, в 03:27 ликвидировано открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 04:24.

Екатеринбург, служба информации

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