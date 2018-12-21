Кафе в «Алатыре» оштрафовали за антисанитарию

Санитарные врачи наложили крупные штраф на кафе Grizzly, расположенное в Екатеринбурге в здании ТЦ «Алатырь».

Как сообщили РИА «Новый День» в свердловском управлении Роспотребнадзора, внеплановая проверка была проведена после жалобы посетителя. В кафе были выявлены многочисленные нарушения: в пробах салатов и смывах с разделочной доски обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы), в курином шницеле – массу других микроорганизмов. Кроме того, в кафе нерегулярно проводилась уборка, а также обработка от насекомых и крыс.

По итогам проверки в отношении владельца кафе, ООО «ЧимиЧурри Екб», составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.43 КоАП РФ. Компания оштрафована на 150 тысяч рублей. ООО пыталось оспорить штраф сначала в областном арбитражном суде, потом – в Семнадцатом Арбитражном апелляционном суде, но решение устояло во всех инстанциях.

Екатеринбург, служба информации

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