В Екатеринбурге ищут пропавшую 17-летнюю девочку

Отряд «Лиза Алерт» опубликовал информацию о поисках 17-летней Ольги Неустроевой из Екатеринбурга. Девочка пропала 10 дней назад ‒ утром она ушла из дома и не вернулась. Ее отсутствие дома обнаружила инспектор по делам несовершеннолетних, которая зашла к Неустроевым с проверкой.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили: «При опросе матери 1980 года рождения установлено, что ее дочь ушла из дома еще утром 11 декабря в техникум и до сих пор не вернулась. Сотрудниками полиции организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения разыскиваемой. Инспекторы ПДН, участковые уполномоченные, сыщики уголовного розыска, а также комплексные силы полиции патрулируют улицы, торговые центры».

На пропавшей была темно-синяя парка, черные болоньевые штаны, розовая кофта, серые кроссовки и черная шапка. Приметы девочки ‒ рост 160 см, плотного телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Волонтеры просят помочь им с распространением информации о потеряшке.

«Всех, кому что-либо известно о местонахождении Неустроевой Ольги, просьба позвонить по тел. 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный), или инфоргу поиска: 8-9321266441, Катерина», ‒ говорят в «Лиза Алерт».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.12.18

Прокуратура начала проверку инцидента с незрячим пассажиром, которому кондуктор обещала переломать ноги из-за собаки-поводыря. / Кафе в «Алатыре» оштрафовали за антисанитарию. / Хайпануть на Новом годе: идеи для тех, кто хочет заработать. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»