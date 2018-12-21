«Яндекс» запустил сервис для пассажиров екатеринбургского метро

Компания «Яндекс» обновила свое приложение «Метро» для iOS. В нем появилась и екатеринбургская подземка.

«Команда полностью переделала уже существующие схемы и добавила новые, в том числе схему Екатеринбургского метрополитена. На схеме видно, какие станции закрыты на ремонт и где находятся аэропорты и вокзалы. У каждой станции есть карточка, в которой можно узнать время работы станции, до какого числа она закрыта на ремонт или посмотреть карту с выходами», ‒ говорят в пресс-службе «Яндекса» и уточняют, что в будущем на схемы добавят достопримечательности и другие полезные ориентиры.

Правда, насколько будет востребован сервис в Екатеринбурге, где есть лишь одна ветка метро и заблудиться в уральской подземке довольно сложно, неясно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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