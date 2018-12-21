Из Екатеринбурга уходят «Чешские авиалинии»

Авиакомпания «Чешские авиалинии» прекратит полеты из екатеринбургского аэропорта Кольцово. Об этом сообщают источники в авиаотрасли. Пока официального подтверждения информации получить не удалось, однако, по некоторым данным, последние рейсы перевозчик совершит в январе будущего года, а после свернет полетные программы из уральской столицы.

«Это связано с покупкой CSA Chech Airlines компанией Travel Service (летает под брендом лоукостера Smart Wings). Новые собственники уральское направление, одно из ключевых для Екатеринбурга, на которое стабильный спрос, посчитали неинтересным», ‒ сообщает журнал «Эксперт».

Сейчас «Чешские авиалинии» летают из Екатеринбурга в Прагу, но после ухода перевозчика с Урала прямое сообщение с чешской столицей сохранится ‒ туда совершают беспересадочные рейсы «Уральские авиалинии».

Екатеринбург, Елена Сычева

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