Из Екатеринбурга станет дешевле летать на Дальний Восток, в Крым и Калининград – правительство утвердило субсидии

Росавиация опубликовала список направлений и перевозчиков, которые получат субсидии на перелеты в следующем году. В частности, полеты станут дешевле для пассажиров, которые захотят отправиться на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград, а также в обратном направлении. Перевозчки по спецтарифам будут доступны клиентам «Аэрофлота», «Уральских авиалиний», «Сибири», «Алросы», «Азимута», «Якутии», «Нордстара», «Нордавиа», «Ютэйр» и «ИрАэро».

Для екатеринбуржцев подешевеют за счет субсидий перелеты во Владивосток (предельный тариф ‒ 6400 рублей), Хабаровск (6200 рублей), Читу (5000 рублей), Магадан (7500 рублей) и Благовещенск (6000 рублей), Мирный (6000 рублей), Норильск (3000 рублей), Якутск (6000 рублей), Симферополь (3750 рублей) и Калининград (8500 рублей).

В Росавиации напомнили, что скидки за счет государственных субсидий коснутся не всех пассажиров, а только некоторых российских граждан ‒ тех, кому еще не исполнилось 23 года, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, инвалидов 1 группы, детей-инвалидов и их сопровождающих, инвалидов с детства 2 и 3 группы, членов многодетных семей и детей, которые получат путевки во всероссийский центр «Океан».

Екатеринбург, Елена Сычева

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