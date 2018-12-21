В последнюю неделю года на Урале ударят морозы

В Свердловской области в ближайшие дни усилится похолодание. Как сообщает Гидрометцентр России, в Екатеринбурге в пятницу и субботу днем столбики термометров не поднимутся выше -12 градусов. В воскресенье, понедельник и вторник похолодает до -18 днем, по ночам будет около -20…-22. Самым холодным днем недели станет среда ‒ будет -22 градуса днем, а в четверг немного потеплеет ‒ до -17 градусов.

При этом осадков в ближайшие дни не будет. Бесснежная погода продержится еще минимум неделю. Небольшие снегопады возможны только в субботу и четверг.

Екатеринбург, Елена Сычева

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