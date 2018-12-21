Сегодня будет самая длинная ночь в году

Ночь с 21 на 22 декабря ‒ самая длинная в году. Солнце зайдет в Екатеринбурге в 16 часов 16 минут, а взойдет завтра в 09 часов 33 минуты. Этот день также называют зимним солнцестоянием.

Согласно славянским поверьям, 21 декабря день, когда осеннее солнце-старик Световит умирает, а следующим утром возрождается в образе солнца-младенца Коляды.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.12.18

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