Боты-юристы и роботы-врачи: связисты рассказали о самых фантастических технологиях 2018 года

Мобильный оператор «Мегафон» составил топ-лист самых фантастических телеком-разработок за 2018 год. Некоторые из них, как считают уральские связисты, давно обогнали выдумки кинематографа и заставляют поверить: будущее уже наступило.

Итак, реальные достижения телеком-отрасли, которые легко спутать с художественным вымыслом:

1. Сотрудников на работу нанимает искусственный интеллект. Это правда – оператор запустил услугу «Цифровой подбор линейного персонала». Процесс поиска сотрудника автоматизирован и позволяет заполнять вакансии в любом регионе в срок от 3 дней.

2. Появились летающие базовые станции. «Мегафон» совместно с Минобороны России провел испытание базовой станции на коптере. Она поднимается на высоту до 30 метров и обеспечивает связь в местах с ограниченной инфраструктурой, либо с ее полным отсутствием.

3. Боты заменяют юристов. Связисты создали юридического чат-бота для консультаций по правовым вопросам. Пилотная версия протестирована на VIII Петербургском международном юридическом форуме в рамках первого в мире баттла между гроссмейстером-юристом и компьютером.

4. SIM-карты управляют городом: включают фонари и контролируют остановки. Например, в Когалыме появилась «умная» остановка, где есть подогрев сидений, светодиодная подсветка, подзарядка телефона и бесплатный доступ в интернет. Работу системы на базе платформы HvalaCloud поддерживает интернет «Мегафона». SIM-карты оператора также включают фонари в Сыктывкаре и светофоры в Тюмени.

5. Смартфоны помогают незрячим «видеть». Лаборатория «Сенсор-тех» и «Мегафон» разработали приложение для смартфонов, которое распознает номинал купюр. Это значительно облегчит жизнь слабовидящих.

6. Беспилотные автобусы возят пассажиров. «Мегафон», Huawei и КамАЗ представили в Казани первые беспилотные электробусы. Оператор развернул пилотную зону сети 5G в столице Татарстана. Протестировать их могли болельщики Чемпионата Мира по футболу.

7. Роботы проводят медицинские обследования. Мобильный оператор представил телемедицинский сервис для УЗИ, подключенный к сети 5G. Роботизированная рука передвигается по телу человека и сканирует его, а врач дистанционно может управлять сервисом из другого города.

Обо всех этих событиях и технологиях компания «Мегафон» рассказывала в течение уходящего 2018 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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