Центр Екатеринбурга сковали километровые пробки (ФОТО)

На дорогах Екатеринбурга начался предновогодний коллапс. Пробки длиной в несколько километров растянулись по всем центральным улицам. На данный момент сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожные заторы в 9 баллов, но это еще не предел.

Затруднение автомобильного движения перед Новым годом – обычное явление для уральской столицы. В предпраздничные дни екатеринбуржцы и жители областных городов спешат закупить подарки, создавая ажиотаж на дорогах. Но в этом году период новогодних пробок наступил даже раньше, чем ожидалось. Сегодня плотный трафик в центре города держится с полудня.

Наибольшая загрузка в течение дня наблюдалась на улицах Восточной, Малышева и проспекте Ленина. Причем на Малышева образовалась пока самая большая пробка длиной 5,3 километра, в которой автомобилисты томятся до сих пор. Необычно сложный затор зафиксирован на улицах Свердлова, Карла Либкнехта, Розы Люксембург и Куйбышева. По данным «Яндекс.Пробки», на этом участке водители теряют больше часа.

Кроме того, автомобилисты сообщают об обилии мелких аварий, которые провоцируют и без того сложную обстановку на дорогах.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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