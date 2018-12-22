В Екатеринбурге нашлась 17-летняя девушка, пропавшая одиннадцать дней назад

Ольга Неустроева из Екатеринбурга, которая ушла из дома 10 декабря, нашлась. Все это время она ночевала в подъездах.

Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, 17-летняя девушка сама позвонила в полицию. Она сообщила, что с ней все хорошо, она хочет вернуться домой. Подростка домой привезли полицейские, которые провели беседу с матерью беглянки.

Девушка, по ее словам, ночевала в подъездах Железнодорожного и Пионерского районов, днем гуляла, но где конкретно она была, говорить наотрез отказалась. Противоправных действий в ее отношении совершено не было. Девушка уверяет, что сбежала после конфликта с матерью, но женщина отрицает ссору. Напомним, пропажу ребенка обнаружила инспектор по делам несовершеннолетних, которая зашла к Неустроевым с проверкой. Тогда мать рассказала, что Ольга ушла утром 11 декабря в техникум и домой не возвращалась. Начались поиски, накануне информация о розыске была опубликована в группе «Лиза Алерт».

Екатеринбург, служба информации

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