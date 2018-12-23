На Эльмаше из-за обрыва проводов перестали ходить трамваи и троллейбусы

В Екатеринбурге на Эльмаше сегодня с утра не ездили трамваи и троллейбусы. Причиной стал оборванный ночью провод.

ЧП случилось близ перекрестка улиц Старых Большевиков и Фронтовых Бригад. На месте работала восстановительная бригада. Причины, по которым провод оказался оборван, еще выясняются. Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в ЕМУП ТТУ, к этому моменту с проблемой справиться удалось, общественный транспорт запустили.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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