День рождения в Сысертском районе закончился убийством несовершеннолетней девушки

Празднование дня рождения 20-летней сысертчанки Анастасии завершилось трагедией. Один из пьяных гостей торжества, отказавшись уходить из арендованного именинницей коттеджа, устроил с ней драку. На помощь Анастасии поспешила ее 16-летняя подруга, которая поплатилась за это жизнью.

19-летний Семен ударил именинницу по лицу, а 16-летнюю Ольгу (имя изменено) оттолкнул к стене, на которой в рамке под стеклом висела картина. От удара стекло разбилось, но нападавшего это не остановило, он продолжил избиение, и один из осколков перерезал Ольге горло – прибывшие на место трагедии медики спасти девушку не смогли.

Пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых подтвердил РИА «Новый День» информацию о задержании подозреваемого: «Подозреваемый молодой человек был задержан сотрудниками полиции ОВД Сысерти по горячим следам». Следственный отдел СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

«Проводятся допросы, назначены необходимые экспертизы», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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