Нижнетагильский предприниматель надул металлургов на 11 миллионов рублей и пять лет прятался от полиции

Тагилстроевский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 42-летнего предпринимателя, который обманом завладел деньгами челябинской металлургической компании.

Коммерсант в 2013 году заключил с предприятием договор на поставку более 50 тонн щебня в Тюменскую область, но в итоге не оплатил отгруженный товар. Его партнеры получили только часть оговоренной суммы и понесли материальный ущерб свыше 11 миллионов рублей. Мужчина присвоил эти деньги и распорядился ими по своему усмотрению.

Как позже выяснила полиция, тагильчанин в целях сокрытия хищения и невозможности взыскания денег перерегистрировал свою фирму на подставное лицо. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере».

«Окончить предварительное следствие удалось лишь в декабре 2018 года, так как, находясь под подпиской о невыезде, подозреваемый скрылся от органов предварительного следствия. Объявленный в федеральный розыск, он был задержан сотрудниками полиции в конце октября текущего года в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, где долгое время проживал на съемных квартирах. Задержанный помещен в следственный изолятор №3 Нижнего Тагила», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В результате следственных действий обвиняемый добровольно возместил челябинской компании часть причиненного ущерба в размере 100 тысяч рублей. Полиция передала материалы уголовного дела в суд.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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