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Понедельник, 24 декабря 2018, 10:39 мск

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Судимому уральцу грозит три года тюрьмы за убийство собаки

Фото из архива

Житель Красноуральска предстанет перед судом за жестокое убийство сторожевой собаки. Мужчина, будучи пьяным, не менее 10 раз ударил животное колуном по голове. Собака по кличке Жорик в это время находилась в будке около ворот, охраняя дом знакомой агрессивного красноуральца.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 37-летний мужчина признал свою вину и заявил, что убил пса за то, что тот его укусил. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель». Максимальное наказание по этой статье – до трех лет лишения свободы.

По данным надзорного ведомства, обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, отбывал наказание в колонии за совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений. Из мест лишения свободы мужчина освободился в ноябре 2017 года.

Красноуральск, служба информации РИА «Новый День»

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