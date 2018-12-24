Суд обязал энергетиков заплатить погорельцам почти миллион за пожар в их дворе

Свердловский облсуд оставил в силе решение первой инстанции, которое требует от ОАО «МРСК Урала» возместить двум жительницам села Петрокаменское убытки от пожара, возникшего по вине энергетиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в облсуде, пожар случился год назад. Его причиной стал обрыв провода на линии электропередачи ВЛ 35 кВ Обуховская – Реши, принадлежащей ОАО «МРСК Урала». Пострадал дом двух местных жительниц, а также полностью сгорели надворные постройки и вещи, которые там хранились. Рыночная стоимость сгоревших строений оценена экспертами в 850 тысяч рублей, стоимость поврежденного имущества женщины оценили в 141 тысячу рублей.

Погорельцы подали иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга и попросили взыскать с ОАО «МРСК Урала» в пользу каждой из них по 495 500 рублей за ущерб, по 100 тысяч рублей компенсации морального вреда, штраф в размере 50% от суммы удовлетворенных исковых требований и по 7500 рублей в счет оплаты юридических услуг. Требования были удовлетворены частично. В пользу одной из женщин суд взыскал 477 732 рубля за ущерб и 7 231 рубль в счет оплаты юридических услуг. Такие же суммы взысканы в пользу второй истицы, плюс 62 669 рублей – расходы на оплату экспертиз.

ОАО «МРСК Урала» не согласилось с решением суда и подало апелляционную жалобу. Но областной суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что вина энергетиков доказана.

Пригородный район, служба информации

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