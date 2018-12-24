Предприимчивая тагильчанка получала пособие на ребенка, а его самого сдала в приют

В Нижнем Тагиле мать шестилетнего ребенка, отец которого скончался, благополучно получала пенсию по потере кормильца, но тратила деньги только на себя.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, еще год назад женщина сдала ребенка в социально-реабилитационный центр и его воспитанием не занималась, однако в Пенсионный фонд об этом не сообщила и более полугода получала пенсию по потере кормильца. Когда это выяснилось, прокурор обратился в суд с требованием взыскать с женщины незаконно полученные деньги, а также лишить ее родительских прав. Суд требования удовлетворил.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 24.12.18

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