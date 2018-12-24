Завтра в Екатеринбурге торжественно встретят Вифлеемский огонь

Завтра, 25 декабря, в 17:00 в Храме-на-Крови состоится торжественная встреча и передача Вифлеемского огня дружинам Братств православных следопытов Урала и Сибири.

Как сообщили РИА «Новый День» в Екатеринбургской епархии, православные следопыты примут участие в благодарственном молебне и передадут лампады с огнем командирам или представителям отрядов. На торжественную акцию встречи и передачи Вифлеемского огня со своими лампадами приглашаются все желающие.

Напомним, в России уже больше 20 лет огонь, зажженный от лампады в храме Рождества Христова в Вифлееме, передается с Крутицкого Патриаршего подворья в специальных лампадках православными скаутами по всем епархиям Русской православной церкви. Акция «Вифлеемский Огонь мира и дружбы» берет свое начало в 1986 году, когда австрийский государственный телеканал ORF впервые организовал акцию в поддержку детей-сирот и инвалидов «Свет во тьме». Свое нынешнее название акция приобрела в 1989 году, когда к ней присоединились австрийские скауты. Тогда же она стала международной.

Екатеринбург, служба информации

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