«Был бы еще один холмик на кладбище». Десятилетнего мальчика три дня продержали в инфекционке с острым аппендицитом (ВИДЕО)

Десятилетний мальчик Захар из Сухого Лога провел три дня в инфекционном отделении с острым аппендицитом ‒ только после того, как отросток лопнул и развился перитонит, ребенка прооперировали. О ситуации «Новому Дню» рассказала мама мальчика Оксана Деткина.

10-летнего ребенка с аппендицитом 3 дня продержали в инфекционке

На прошлой неделе сын пожаловался на боль в животе. Ребенку вызвали скорую, и медики приняли решение госпитализировать его, заподозрив аппендицит. Но врач в приемном покое, осмотрев Захара, заявил, что у него проблемы с лишним весом или паразиты. «Он спросил: «Сколько тебе лет?». Захар ответил, что десять. Тогда он сказал сыну, что тот просто слишком жирный и, наверно, у него глисты. Поэтому живот болит. Это слышал не только ребенок, но и я, и медсестра со скорой», ‒ сообщила мама мальчика.

После осмотра ее и ребенка отправили в лабораторию, чтобы сдать анализы, ‒ результаты оказались неудовлетворительными, и врач принял решение положить мальчика в инфекционное отделение с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция». Там Захар провел три дня. «Он нам среди ночи слал эсэмэски, просил купить таблеток ‒ так было больно, просил найти телефон врача, потому что к нему никто не подходил. Врач в инфекционке, когда я звонила, говорила мне, что ничего хирургического нет точно, что нужно дождаться результатов посева ‒ они будут через три дня, и тогда будет ясно, что случилось», ‒ рассказала Оксана.

Лишь три дня спустя Захара решили прооперировать. К тому времени воспалившийся аппендикс уже лопнул, развился разливной перитонит, в брюшную полость попал гной. К счастью, операция прошла успешно, несколько дней после вмешательства ребенок был обвешан трубками, но сейчас его жизни ничего не угрожает. «Уже после того, как Захара прооперировали, я разговаривала с анестезиологом, она сказала, что время было упущено, и упущено давно, и что исход мог быть намного хуже, ‒ добавила мама мальчика. ‒ Был бы еще один холмик на кладбище».

Ситуацию «Новому Дню» прокомментировала главный врач Сухоложской больницы Марина Веремеенко. «Ребенка привезли с рвотой и жидким стулом. Хирург по симптомам не увидел аппендицита. Был вызван инфекционист. Там [в инфекционном отделении] завотделением и лечащие врачи смотрели его. Назначили лечение по острой кишечной инфекции, была назначена антибиотикотерапия, было улучшение, но потом состояние ухудшилось, сделали УЗИ. Врач-узист заподозрил камни, вызвали хирурга ‒ тот осмотрел ребенка и изучил результаты УЗИ и пришел к выводу, что это не камень в желчном пузыре, а аппендицит. Было атипичное течение, потому что червеобразный отросток находится под желчным пузырем. Но, в любом случае, ребенок не был оставлен без внимания врачей, он был под наблюдением. Я считаю, что вопросов к врачам нет», ‒ сказала она.

Что касается инцидента в приемном покое, когда, по словам мамы Захара, хирург нагрубил ребенку, то этот случай разберут. «Жалобы от населения на грубость и на хамство бывают, поэтому у нас в приемном отделении стоят камеры, мы посмотрим и послушаем, имело ли это место быть. Если это было, хирург будет наказан административно», ‒ добавил Марина Веремеенко.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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