В Первоуральске жители многоквартирного дома остались без отопления в морозы (ФОТО)

Жители дома на Физкультурников в Первоуральске сегодня забили тревогу в социальных сетях. Первоуральцы пожаловались на то, что в их квартирах отключили отопление во время сильных морозов. По словам собственников, всему виной авария, произошедшая на теплосетях.

«В выходные я заметила, что парит в подвале. Батареи были горячие, но из подвала шло испарение. Была вызвана бригада, которая приехала сегодня утром. Они зашли, сразу батареи зашумели и остыли», – рассказала жительница дома Надежда Лепилина телеканалу «Интерра ТВ». В пресс-службе первоуральской администрации сказали, что отопление отключили в связи с утечкой на трубопроводе.

«На месте работают специалисты «СТК». Управление ЖКХ держит ситуацию на контроле», – комментируют в пресс-службе администрации Первоуральска. Участок, где произошел прорыв, обнаружили. Аварию устранили в 17:40. Отопление в доме восстановлено. В ближайшее время батареи вновь должны стать горячими, – сообщили в пресс-службе администрации Первоуральска.

Фото «Интерра ТВ»

Первоуральск, служба информации

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