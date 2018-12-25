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Вторник, 25 декабря 2018, 09:15 мск

Новости Екатеринбург

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На Талицком молзаводе загорелся грузовик, пламя перекинулось на склад

Чуть не загорелись производственные помещения Талицкого молочного завода в поселке Троицком.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, вчера вечером вспыхнул грузовик, загружавший готовую продукцию со склада. Водитель и кладовщик пытались справиться с огнем самостоятельно, с помощью огнетушителей, но безуспешно. Пламя перекинулось на кровлю склада.

Площадь пожара составила 70 кв. м. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 12 человек, пострадавших нет. В течение 30 минут пожарные справились с огнем, не допустив распространение огня на производственную часть цеха.

Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

Талица, служба информации

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