Прокуратура заставила жительницу Североуральска развестись с гражданином Таджикистана

В Североуральске брак гражданина Таджикистана и местной жительницы был расторгнут по суду. Прокуратура выяснила, что мужчина женился ради гражданства.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного органа, в августе прошлого года гражданка РФ и гражданин Таджикистана заключили брак. Однако он оказался фиктивным. Как пояснила женщина, ее муж прожил с ней в квартире одну неделю, после чего переехал к своим землякам. Детей у пары не было, совместного имущества тоже. Брак заключался с целью легализации пребывания мужчины на территории Российской Федерации, а не создания семьи.

Прокуратура подала иск в суд о признании брака недействительным и аннулировании соответствующей записи в книге актов гражданского состояния. Суд требование поддержал, решение о расторжении брака направлено в североуральский ЗАГС. А в МВД решается судьба иностранца, которого могут выдворить за пределы страны.

Североуральск, служба информации

Североуральск. Другие новости 25.12.18

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