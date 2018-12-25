На Среднем Урале ночной пожар уничтожил жилой дом с фельдшерским пунктом

В селе Покровском Артемовского района этой ночью сгорел жилой дом, в котором находился фельдшерско-акушерский пункт. В огне никто не пострадал, но от здания остались только стены.

Пожар в одноэтажном деревянном доме в Покровском начался около часа ночи. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в одной половине дома находился фельдшерский акушерский пункт, одна квартира в доме была нежилая, в другой жила семья – взрослый и двое детей. Пожар охватил весь дом, распространился на 192 кв. метра. На тушение отправили 5 машин и 14 человек, локализовать огонь удалось только к 3:50.

Люди успели самостоятельно эвакуироваться, ночь они провели у родственников. Администрация решает вопрос о предоставлении им жилья. В сельской управе корреспонденту РИА «Новый День» рассказали, что от здания остались только стены. ФАП не работает, семья в свою квартиру вернуться не сможет. Что будет с медпунктом, подробнее уточнить не удалось – председатель территориального органа местного самоуправления села Денис Авдеев был на выезде в момент звонка.

Артемовский, служба информации

Артемовский. Другие новости 25.12.18

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