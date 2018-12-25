Убившая разносчицу пенсий бабуля-коллектор выходит на свободу по инвалидности. «Билет ей уже купили»

64-летняя Людмила Рыжкова, которая вместе со своим 30-летним сыном убила разносчицу пенсий на Ботанике, возвращается из колонии в Екатеринбург. Как сообщила корреспонденту «Нового Дня» пресс-секретарь УФСИН по Хакасии Светлана Павина, 30 декабря решение Верховного суда об освобождении Рыжковой вступает в законную силу и заключенная подлежит освобождению. «Билет на поезд для нее уже купили; сопровождать Рыжкову в дороге будет сотрудник УФСИН», – сказала Павина.

Напомним, в феврале этого года мать и сын Рыжковы из-за денег убили 60-летнюю Эмму Карданову во время доставки пенсии. Женщину пригласили пройти на кухню и сесть за стол, затем хозяйка отключила гостью электрошокером и нанесла несколько ударов ножом в спину, ухо и живот. Тело жертвы обернули в полиэтиленовый пакет и замотали скотчем – смерть наступила от удушья. Добычей убийц стали 240 тысяч рублей и два мобильных телефона.

После задержания пенсионерка Рыжкова призналась, что убийство они с сыном планировали заранее и думали вывезти тело под видом кабана в отстойник в районе ТЭЦ со знакомым таксистом, но их сил едва хватило на то, чтоб спустить тело на один этаж ниже своей квартиры. Убийцы были задержаны по горячим следам и в тот же день написали явку с повинной. Мотивом убийства послужила нехватка 250 тысяч рублей на операцию Рыжковой, страдавшей диабетом, гипертонией и сужением сосудов головного мозга.

В апреле Свердловский областной суд приговорил ее к 16,5 годам колонии общего режима, а сына Константина к 15 годам строгого режима. Оба они в качестве морального вреда должны возместить дочери погибшей 1,9 миллиона рублей. Операцию Рыжковой все же провели, но уже после ареста, она является инвалидом второй группы.

Еще в СИЗО Рыжкова подала апелляцию на приговор и дошла до Верховного суда. С учетом присвоенной Рыжковой инвалидности, Верховный суд освободил ее из колонии. Ожидается, что в Екатеринбург женщина вернется 1 января 2019 года. О ней известно, что в 1990-х годах она работала конвоиром в СИЗО, а позже стала коллектором.

Екатеринбург, Максим Фадейков

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