Екатеринбуржцев зовут пополнить запасы донорской крови перед Новым годом

Жителей Екатеринбурга приглашают стать донорами и пополнить запасы крови перед новогодними праздниками. По данным Станции переливания крови ФМБА, сейчас требуется кровь всех групп и всех резусов.

Служба крови находится на улице Соликамской, 6. Доноров там ждут с 08:00 до 12:00 ежедневно ‒ вплоть до 29 декабря, затем станция уйдет на каникулы до 9 января.

В областной станции переливания крови на улице Пальмиро Тольятти, 8, «Новому Дню» также сказали, что сейчас требуется кровь всех групп. «Особенно нужна с отрицательным резусом», ‒ уточнили там.

Станция будет также работать до 29 декабря включительно с 08:00 до 13:00, дополнительно доноров будут ждать 3 и 4 января.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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