На Тюменской трассе сломался автобус с детьми

Из-за сильных морозов на дорогах в Свердловской области разворачивают мобильные пункты обогрева. Как сообщили сегодня «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, к спасателям пока никто не обращался. Однако помощь автомобилистам все же требовалась.

В пресс-службе Уралуправтодора сообщили, что в воскресенье днем на 191-м километре дороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень сломался автобус, в нем ехали 15 взрослых и трое детей. «При помощи сотрудников ГИБДД пассажиров перевезли в теплое место», ‒ отметили в пресс-службе дорожного предприятия.

Также вчера на 837-м километре трассы Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск сломался КамАЗ, у него примерзла трубка, и фура, в баке которой замерзло дизельное топливо.

В региональном управлении МЧС в случае ЧП просят звонить по номерам 101 и 102, в Уралуправтодоре ‒ по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы: 8-800-200-63-06.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.12.18

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