В Свердловской области к концу года подорожали автомобили. Вместо привычных скидок на модели покупатели получили трехпроцентную наценку.

Центробанк подсчитал рост цен на автомобили в регионах Уральского управления – помимо УрФО сюда входят Оренбургская область, Пермский край, Республика Башкортостан. В среднем рост цен на новые легковушки составил 1,3 % для иномарок и 0,7 % для отечественных автомобилей. Регулятор объясняет подорожание машин возросшим к концу года спросом. Сильнее всего это проявилось в Свердловской области – рост цен на иномарки составил 3%.

Отметим, ежегодно к концу года – в ноябре и декабре – автомобилисты ждут скидок и бонусов от автодилеров. С 2014 года, после обвала рубля, предложения автоцентров стали более чем скромными, многие отказывались от подарков для покупателей. В этом году спрос на машины вырос, вероятно, в том числе из-за ожидаемого роста цен на машины в 2019 году. Как пишет агентство «Прайм» со ссылкой на исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, в следующем году цены на автомобили повысятся на 5%. Главная причина роста цен – повышение НДС до 20%. остальные причины можно назвать ежегодными – обновление модельных рядов, курс валюты. Сдерживающим фактором будет конкуренция на рынке при ограниченном спросе.

Екатеринбург, служба информации

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