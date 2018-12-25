Уралсевергаз отмечает 20-летие

На этой неделе свое 20-летие отметит АО «Уралсевергаз». За годы работы в Свердловской области предприятие поставило больше 290 млрд кубометров природного газа потребителям региона, оставаясь ключевым поставщиком голубого на Среднем Урале.

«Уралсевергаз» ‒ это системообразующая организация в экономике Свердловской области. Будучи основным поставщиком голубого топлива, компания обеспечивает развитие промышленного комплекса и энергетики нашего региона и дает тепло в наши дома. Поэтому в этот знаковый для организации день хочу пожелать и руководству, и всем сотрудникам Уралсевергаза прежде всего здоровья, семейного счастья, душевного комфорта и множества добрых дел для жителей Свердловской области», ‒ сказал «Новому Дню» министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

«Вот уже два десятилетия компания стабильно обеспечивает бесперебойное газоснабжение Среднего Урала, принося тепло в дома его жителей, давая новый импульс промышленности и социальной сфере. За эти годы Свердловская область получила сотни миллиардов кубометров голубого топлива, и теперь уже трудно поверить в то, что когда-то для региона его дефицит был весьма ощутим. Ставка на профессионализм и ответственность, сделанная тогда еще очень молодой компанией, себя оправдала ‒ Уралсевергаз убедительно доказал свою надежность. Для Нижнего Тагила, крупного промышленного центра, наличие такого серьезного стратегического партнера имеет большое значение. Благодарю вас за понимание и поддержку, за ваше внимательное отношение к городу и его жителям. Всему коллективу Уралсевергаза ‒ крепкого здоровья, счастья и благополучия, компании ‒ процветания», ‒ поздравил компанию глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.12.18

В Свердловской области к концу года подорожали автомобили. / Бюджет Екатеринбурга на 2019 год принят. Вопрос о зарплатах чиновников рассмотрят отдельно. / На Тюменской трассе сломался автобус с детьми. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»