Свердловские власти передали РПЦ старинный каменный храм в Верхотурском районе (ФОТО)

Мингосимущества Свердловской области передало в собственность Серовской епархии РПЦ принадлежавшее региону здание церкви в селе Дерябино Верхотурского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в МУГИСО, здание церкви во имя Рождества Христова общей площадью 420,2 кв. метра является объектом культурного наследия. Епархия получит его бесплатно, но берет на себя обязательства выполнять требования по сохранению объекта культурного наследия с момента принятия его в собственность по акту приема-передачи.

Отметим, что у храма есть собственный сайт в интернете. На нем сообщается, что первый храм в селе Дерябино был основан в 1704 году. К сожалению, от него остался лишь один письменный акт. Народное предание говорит, что этот храм сгорел во время пожара; вероятно, огонь истребил и архив храма. Позже в селе Дерябино был построен каменный двухэтажный храм. В верхнем храме престол был освящен в честь Рождества Иоанна Предтечи, а в нижнем – в честь Рождества Христова. Храм был заложен в 1794 году по благословенной грамоте Варлаама, архиепископа Тобольского и Сибирского. Освящение было совершенно 14 января 1799 году. Храм был закрыт в 1930 году, в советские годы в нем размещалась пожарная часть. В настоящее время храм восстанавливается на пожертвования прихожан.

Екатеринбург, Серов, служба информации

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