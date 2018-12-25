В Екатеринбурге заразного туберкулезника отправили на принудительное лечение

Житель Екатеринбурга, больной туберкулезом, но не желавший лечиться, отправлен в медучреждение принудительно. Об этом РИА «Новый День» рассказали в пресс-службе прокуратуры города.

Во время надзорных мероприятий сотрудники ведомства выяснили, что мужчина, в медкарте которого стоит диагноз «инфильтративный туберкулез обоих легких в фазе распада и обсеменения», состоит на учете, но не лечится. «Эта форма является заразной, больной представляет опасность для окружающих, и, в соответствии с 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ» больной обязан проходить лечение. Но гражданин систематически уклонялся от него ‒ неоднократно отказывался от госпитализации, не принимал препараты», ‒ рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В Ленинский райсуд Екатеринбурга был направлен административный иск. Инстанция требование отправить больного на принудительную госпитализацию удовлетворила, и пациент был отправлен в тубдиспансер.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.12.18

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