В Березовском три недели ищут пропавшего мужчину, приехавшего на Урал к невесте

В Березовском уже три недели ищут 27-летнего Александра Зедымакова. Мужчина пропал еще 7 декабря, но до сих пор ничего о его местонахождении неизвестно. Поиски ведет отряд «Прорыв». Известно, что Александр не так давно переехал в Березовский из Ижевска. В Свердловской области живет его невеста. Пропал он после работы ‒ вечером не вернулся домой, оба мобильных телефона оказались недоступны. Сейчас поиски Александра ведутся не только в Свердловской области, но и в Удмуртии. Приметы пропавшего ‒ рост 182 см, крепкого телосложения, волосы короткие, светло-русые, цвет глаз – серый, короткая борода, носит очки. В день пропажи был одет в большую зимнюю куртку, удлиненную до бедра, голубые джинсы, черные ботинки. «Всем, кому известно о местонахождении Александра Зедымакова, просьба сообщить координатору поисков по Березовскому Денису по номеру телефона +79920059390», ‒ пишут в группе «Прорыва».

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что Зедымаков находится в розыске. «Установлением его возможного местонахождения занимаются сотрудники полиции Березовского совместно с волонтерами. По одной из отрабатываемых сыщиками угрозыска версий, мужчина мог поссориться с близкой ему женщиной и уехал в неизвестном направлении на общественном транспорте. Представители МВД отрабатывают круг его связей, знакомых и места, где он может быть», ‒ сказал руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.12.18

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