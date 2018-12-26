Академический район в Екатеринбурге остался без воды

В Академическом районе Екатеринбурга на сутки отключили горячую и холодную воду. На сетях поставщика произошла авария.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня ночью все жители района получили СМС с предупреждением об отключении холодной и горячей воды с 7 утра 26 декабря до 6 утра 27 декабря. Люди могут набрать воду в комнате на первом этаже – такие помещения открыты в каждом подъезде. Но использовать такую воду можно только для бытовых нужд. С отоплением у жильцов никаких проблем нет, этот ресурс в домах работает автономно. По словам жительницы одного из домов на улице Вильгельма де Геннина, несмотря на предупреждение, холодная вода в первые утренние часы в квартирах была.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.12.18

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