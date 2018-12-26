Застройщика элитного ЖК обвинили в сливе грязи в Исеть

Свердловская природоохранная прокуратура нашла нарушения при строительстве жилого комплекса «Клевер парк» в Екатеринбурге. Он, напомним, находится недалеко от Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского, на берегу Исети.

«Подрядная организация ООО «АВ-Неруд» откачивала излишки воды из котлована на стройплощадке и, нарушая Водный кодекс РФ, сбрасывала их в Исеть. Кроме того, через реку был перекинут временный технологический мост, при строительстве которого была отсыпана береговая линия, что фактически заузило русло реки», ‒ сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства.

Природоохранная прокуратура внесла представления с требованием устранения нарушений закона в адрес застройщика ООО «ЖК Клевер Парк» и ООО «АВ-Неруд». «Организации в итоге прекратили сброс сточных вод в Исеть, «Клевер парк» заключил с МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» договор на прием сточных вод в центральную систему ливневой канализации. Кроме того, подрядчиком была организована проектировка и последующая поставка моста из металлоконструкций большей длины, что позволит привести береговую линию Исети в первоначальное состояние», ‒ добавили в прокуратуре, отметив, что ситуация поставлена на контроль специалистов ведомства.

Инженер производственно-технического отдела ООО «ЖК Клевер Парк» получил замечание, производитель работ, начальник участка и мастер ООО «АВ-Неруд» ‒ выговоры. В отношении директора ООО «АВ-Неруд» также было возбуждено административное дело по ст. 7.6 КоАП РФ «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий». Ему назначен штраф 10 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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