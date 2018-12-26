17-тонная цистерна раздавила легковушку. Водитель погиб (ФОТО)

Сотрудники ГИБДД Свердловской области разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, которое случилось накануне вечером на втором километре дороги Южный обход ‒ Каменск-Уральский. Автоцистерна International Prostar, которой управлял мужчина 1961 г.р., врезалась в ВАЗ-21150, за рулем которого был водитель 1990 г.р.

В цистерне был опасный груз ‒ метан ‒ массой 17 тонн. Автомобиль ехал из Екатеринбурга в Курган. По предварительной информации, водитель не обеспечил постоянный контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «пятнашкой». В результате ДТП водитель автоцистерны получил травмы, а мужчина, управлявший легковушкой, погиб на месте до приезда медиков.

«От столкновения автоцистерна упала на бок. Разлива метана не произошло, взрыва и возгорания газа удалось не допустить», ‒ уточнили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции.

После аварии на некоторое время дорога была закрыта для движения на участке с нулевого по седьмой километр. Сейчас специалистами специальных служб решается вопрос о способах и мерах безопасности при подъеме автоцистерны.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.12.18

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