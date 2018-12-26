На Урале собутыльники избили товарища до потери сознания и сожгли его живьем в автомобиле

Березовский городской суд вынес обвинительный приговор двум жителям поселка Зайково, которые избили своего подельника на стройке, а потом сожгли его вместе с автомобилем.

Треш-история случилась в июле 2017 года. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, все трое мужчин работали по найму на строительстве коттеджного поселка «Европа-2». Вечером после работы они сели выпивать, но застолье закончилось конфликтом. Потерпевший начал угрожать собутыльникам топором. Подсудимые отобрали у него инструмент, и один из них, 38-летний Александр Куликов, набросился с кулаками на обидчика и избил его. Дебошир потерял сознание и перестал подавать признаки жизни. Куликов и его сообщник, 27-летний Петр Яговец, посчитали, что тот умер. Они спрятали избитого в багажнике его же автомобиля и сели за руль. Но поскольку оба не имели опыта вождения, машина вскоре попала в кювет. Тогда злоумышленники подожгли автомобиль и ушли пешком в родной поселок. Там их и задержала полиция. Согласно заключению медицинской судебной экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате отравления угарным газом.

Мужчин судили по нескольким уголовным статьям. Куликов был признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство», его подельник Яговец – по ст. 316 УК РФ «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления». Кроме того, оба признаны виновными по ст. 166 УК РФ «Угон автомобиля» и ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба».

Александр Куликов получил 10 лет и 5 месяцев колонии строгого режиме, Петру Яговцу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 10 месяцев в колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены исковые требования отца потерпевшего о компенсации морального вреда на сумму 600 тысяч рублей.

Березовский, служба информации РИА «Новый День»

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