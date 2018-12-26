В Свердловской области задержаны подозреваемые в кражах дорогих иномарок (ФОТО)

Сотрудники полиции задержали группу лиц, которая подозревается в кражах дорогих автомобилей. По данным пресс-секретаря областного управления МВД Валерий Горелых, злоумышленники создавали фиктивные юридические лица и обращались в лизинговые компании, чтобы оформлять договора досрочной финансовой аренды на приобретение иномарок.

В результате таких сделок мошенники заполучили грузовой тягач MAN, экскаватор Hitachi, а также автомобили марки Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz. Таким образом, злоумышленники нанесли ущерб лизинговым фирмам в размере 25 миллионов рублей. «Роль каждого члена шайки была четко регламентирована. «Джентльмены» 1963, 1983 и 1971 годов рождения отвечали за организацию подставных юридических структур и по доверенности являлись получателями машин с последующей их постановкой на регистрационный учет. Жулик в юбке выступала в качестве руководителя подконтрольных номинальных контор. Связующим звеном между заказчиками на ворованное добро и непосредственными исполнителями был еще один член криминальной бригады 1970 года рождения, обладающий, по оперативным данным, обширными коррупционными связями среди работников банковского и лизингового сектора», – прокомментировал Горелых.

Сотрудники ОБОП вместе с ОВД Сысерти провели обыски офисах и квартирах подозреваемых. Правоохранители изъяли документы, компьютерную технику, в которых могут находиться важные для расследования доказательства.

Сысертский отдел полиции возбудил уголовное по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой» – злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Екатеринбург, служба информации

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