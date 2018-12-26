Мэрия опубликовала схему парковок возле ледового городка на площади 1905 года (КАРТА)

Ледовый городок в центре Екатеринбурга откроется вечером 28 декабря. Для удобства посетителей администрация опубликовала схему размещения платных и бесплатных автопарковок рядом.

«Оставить автомобиль на коммерческой основе можно будет в подземном паркинге ТЦ «Пассаж», на улице Попова и по четной стороне улицы 8 Марта, на отрезке между проспектом Ленина и улицей Малышева. Воспользоваться бесплатными парковочными местами можно по нечетной стороне улицы 8 Марта, вдоль улиц Антона Валека, Вайнера, Февральской революции, Урицкого, Володарского и переулка Химиков», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Добраться до главной елки Екатеринбурга также можно на всех видах общественного транспорта – автобусе, трамвае и метро. Троллейбусная остановка находится на улице Малышева в пешеходной доступности.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.12.18

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