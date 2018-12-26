На Урале будут судить мошенников, отнимавших жилье у пьющих и малограмотных граждан

В Нижнем Тагиле предстанут перед судом аферисты, которые с 2012 по 2017 год обманом завладели правами на жилье 12 граждан, причинив ущерб на сумму более 16 млн рублей.

Как рассказал РИА «Новый День» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, первое уголовное дело было возбуждено еще в октябре 2016 года, затем все уголовные дела, возбужденные по другим подобным фактам, были соединены в одно производство. Группа обвиняемых из трех человек размещала в рекламной газете объявления о предоставлении займов под залог недвижимости. Их жертвами становились люди с плохой кредитной историей, либо пьющие, либо пожилые и юридически не подкованные. Злоумышленники вводили граждан в заблуждение, уверяя их в том, что обязательным условием займа является подписание договора, согласно которому их квартира будет находиться в обременении у другого человека в качестве обеспечения обязательств по выплате процентов и суммы займа. Фактически же оформлялся договор купли-продажи. «Сейчас с целью возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, сыщиками наложен арест на их имущество», – отметил полковник Горелых.

Сделка официально регистрировалась, оформлялась расписка на получение всей суммы, которую владельцы квартиры подписывали, будучи уверенными, что это лишь формальность. При этом на руки получали только сумму займа. По факту право собственности на квартиру похищалось. Как только оформлялась сделка, обвиняемые подыскивали потенциальных покупателей на похищенное жилье.

Поначалу люди выплачивали проценты, но вскоре понимали, что подписались на кабальные условия, 120% годовых, которые в принципе невозможно выплатить. Таким образом, людей вынуждали продавать квартиру, которая фактически им уже не принадлежала.

Жертвы не обращались в полицию, винили себя в неосмотрительности и доверчивости и были уверены, что факт обмана раскрыть не удастся. Но благодаря оперативникам и следователям удалось найти доказательства преступной деятельности аферистов. Уголовное дело с обвинительным заключением органы внутренних дел направили в суд для рассмотрения по существу.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 26.12.18

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