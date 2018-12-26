В Екатеринбурге осудили мошенника, который увел из банков 47 миллионов через бедняков

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу мошенника, который с помощью подельника полтора года оформлял в банке кредиты на подставных лиц.

Как сообщили РИА «Новый День» сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, 56-летнего Евгения Кравцова по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. Как было доказано в суде, в 2012 году предприимчивому мужчине пришла в голову идея как заработать – он решил похищать деньги у банков, оформляя кредиты на подставных лиц. В помощники взял приятеля 1984 года рождения. Подельники находили малообеспеченных граждан на территории региона и предлагали им получить кредиты в банках. Заемщикам делали поддельные справки с места работы о размере заработной платы. Затем люди за вознаграждение отдавали мошенникам деньги. А когда банки потребовали возврата кредита, заемщики обратились в полицию. Выявили и задержали подозреваемых сыщики подразделения по борьбе с экономической преступностью, а расследовали громкое дело наиболее опытные следователи ГСУ регионального главка МВД.

Как сообщил пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых, с марта 2012 по ноябрь 2013 года подельники «заработали» 47 миллионов, на уловку купились 17 банков. Потерпевшей стороне подозреваемые возместили 25 миллионов.

Второй фигурант этого дела скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Когда дело инициатора махинаций передали в прокуратуру, он явился в полицию, чтобы смягчить наказание. Предварительное следствие в отношении него возобновлено, и в 2019 году уголовное дело будет направлено в суд.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.12.18

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