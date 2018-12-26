Группа ЧТПЗ подтвердила соответствие требованиям международных экологических стандартов

Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы (ЧТПЗ, ПНТЗ, входят в Группу ЧТПЗ) подтвердили соответствие системы экологического менеджмента международному стандарту ISO 14001:2015.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре группы, система экологического менеджмента предприятий признана эффективной. На ЧТПЗ аудит проведен международным органом по сертификации SAI Global, на ПНТЗ – TUV Rheinland. Специалисты высоко оценили реализуемые компанией природоохранные мероприятия. Так, на ЧТПЗ в 2018 году запущен масштабный проект по строительству сооружений для очистки сточных вод. Инвестиции Группы ЧТПЗ в первый этап проекта составят более 600 млн рублей. На ПНТЗ также идет модернизация водного хозяйства. Кроме того, в этом году здесь запущена система автоматизированного контроля загрязняющих веществ.

«Реализация комплексной программы защиты окружающей среды, которая осуществляется в соответствии с международными требованиями, – часть стратегии Группы ЧТПЗ. Ежегодное подтверждение соответствия стандартам свидетельствует о надежности предприятий и высоком качестве выпускаемой продукции. Мы продолжаем развивать системы менеджмента качества и экологии, выполняя долгосрочную программу по снижению воздействия на окружающую среду», – отметил генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков.

ЧТПЗ и ПНТЗ имеют ряд лицензий в сферах обращения с отходами и на осуществление мониторинга водных и воздушных ресурсов. Сертификация по международным стандартам также является необходимым требованием для поставок в дальнее зарубежье.

Челябинск, Первоуральск, служба информации

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