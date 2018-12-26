Мэрия Екатеринбурга опубликовала график работы больниц в новогодние праздники

Больницы и поликлиники Екатеринбурга в праздничные дни с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года будут работать по особому графику.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, прием горожан в поликлинических отделениях во всех районах города будет организован с 9:00 до 15:00. Бригады неотложной помощи (вызов врача на дом) будут работать с 8:00 до 21:00. В стационарах медицинская помощь будет оказываться в круглосуточном режиме.

В горздраве также указали порядок работы муниципальных стоматологий в зимние каникулы. Клиники СП №1, СП №12 и АНО «Стоматология» будут работать с 9:00 до 15:00. В МАУ «Стоматологическая поликлиника № 12» ждут детей и взрослых на Шарташской, 9.

Взрослых пациентов АНО «Объединение «Стоматология» примет в отделениях на Белореченской, 26, Фрезеровщиков, 28, 40 лет Октября, 23 и Авиационной, 63/3.

Детей АНО «Объединение «Стоматология» врачи ждут в филиалах на Гурзуфской, 16 и Старых Большевиков, 27. В МАУ «Стоматологическая поликлиника № 1» на Пушкина, 1 взрослые пациенты могут обратиться с 9:00 до 15:00.

По неотложным показаниям к врачу стоматологу-хирургу можно записаться в ночное время с 21:00 до 06:00 в течение всех праздников. Взрослым нужно обратиться сюда же – в МАУ «Стоматологическая поликлиника № 1» на улице Пушкина, 1, а детей будут принимать врачи МАУ «ДГКБ № 9» (Решетская, 51).

В круглосуточном режиме продолжит свою работу и служба скорой медицинской помощи. В первую очередь бригаду будут выезжать на обращения горожан с улиц и из общественных мест.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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