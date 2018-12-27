Кто вы в гордуме Екатеринбурга? Тест «Нового Дня»

2018-й год стал знаковым в политической повестке Екатеринбурга ‒ горожане остались без прямых выборов мэра, зато избирали депутатов седьмого созыва Екатеринбургской городской думы. Последние проработали чуть больше 100 дней, но и за этот недолгий период успели отметиться несколькими громкими заявлениями и важными решениями. Например, депутат от «Справедливой России» Александр Колесников назвал журналистов «бестолочами», спровоцировав резонную бурю негатива со стороны СМИ и общественности, а его коллега из КПРФ Андрей Пирожков заявил о себе еще громче, оправдав сталинские репрессии в интервью изданию The Village Ekb. Что до решений, то новые думцы отметились удивительным единодушием, проголосовав за кандидатуру Александра Высокинского, а также принимая решение о повышении своих зарплат.

Несмотря на обновление власти, многих следящих за работой нового созыва думы не покидает чувство дежа вю. Лица избранников меняются, а вот слова и жесты в зале заседаний нередко остаются прежними. «Новый День» нашел пять депутатских типажей, встречающихся из созыва в созыв, и предлагает примерить их на себя.

Итак, представьте, что вы депутат ЕГД…

1. Депутаты гордумы выбирают нового мэра Екатеринбурга. Как проголосуете?

а) «За». Мне нравится Высокинский. б) «За». Высокинский мне не нравится, но мой голос не изменит ничего. в) «За». Хоть я и в оппозиции. г) «За». Все так голосуют ‒ и я не буду выделяться.

2. Ваш коллега назвал журналистов плохим словом. Ваши действия?

а) Промолчу, но вообще-то поддерживаю его. б) Извинюсь ‒ надо как-то гасить скандал, иначе это отразится на всей думе. в) Коллега? Это был я! г) Сделаю еще более громкое заявление.

3. На чем сосредоточитесь в депутатской работе?

а) Буду помогать обездоленным ‒ старикам, инвалидам, малоимущим. б) ЖКХ ‒ тема, которая касается всех. Ей и займусь. в) Важнее денег ничего нет. Сосредоточусь на бюджетных процессах. г) Буду хайповать и заниматься всем подряд ‒ чем громче тема, тем лучше.

4. Вы решили быть ближе к избирателю и завели инстаграм. Что будете постить в аккаунте?

а) Свои фотографии, сделанные пресс-службой с заседаний, пусть все видят, что я действительно работаю. б) Свои фотографии со спортивных мероприятий, пусть все знают, какой я сильный и красивый. в) Свои фотографии с дворовых мероприятий, которые устраивают мои помощники, пусть все видят, какой я народный депутат. г) Инстаграм? А что это?

5. Депутаты голосуют за повышение своей зарплаты. Как проголосуете?

а) Конечно, «за». б) «Против». Не стоит раздражать избирателей. в) Как все, хотя я зарплату не получаю, мне хватает своих доходов. г) При голосовании воздержусь.

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