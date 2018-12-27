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Четверг, 27 декабря 2018, 13:33 мск

Новости Екатеринбург

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Кто вы в гордуме Екатеринбурга? Тест «Нового Дня»

2018-й год стал знаковым в политической повестке Екатеринбурга ‒ горожане остались без прямых выборов мэра, зато избирали депутатов седьмого созыва Екатеринбургской городской думы. Последние проработали чуть больше 100 дней, но и за этот недолгий период успели отметиться несколькими громкими заявлениями и важными решениями. Например, депутат от «Справедливой России» Александр Колесников назвал журналистов «бестолочами», спровоцировав резонную бурю негатива со стороны СМИ и общественности, а его коллега из КПРФ Андрей Пирожков заявил о себе еще громче, оправдав сталинские репрессии в интервью изданию The Village Ekb. Что до решений, то новые думцы отметились удивительным единодушием, проголосовав за кандидатуру Александра Высокинского, а также принимая решение о повышении своих зарплат.

Несмотря на обновление власти, многих следящих за работой нового созыва думы не покидает чувство дежа вю. Лица избранников меняются, а вот слова и жесты в зале заседаний нередко остаются прежними. «Новый День» нашел пять депутатских типажей, встречающихся из созыва в созыв, и предлагает примерить их на себя.

Итак, представьте, что вы депутат ЕГД…

1. Депутаты гордумы выбирают нового мэра Екатеринбурга. Как проголосуете?

2. Ваш коллега назвал журналистов плохим словом. Ваши действия?

3. На чем сосредоточитесь в депутатской работе?

4. Вы решили быть ближе к избирателю и завели инстаграм. Что будете постить в аккаунте?

5. Депутаты голосуют за повышение своей зарплаты. Как проголосуете?

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© 2018, РИА «Новый День»

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