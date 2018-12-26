Около 3 тысяч человек остались без электричества в 25-градусные морозы

Около 3 тысяч человек сегодня вечером остались без электричества из-за технологического нарушения в работе подстанции 110 кВ «Шпагатная» в Арамили.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОАО «МРСК Урала», инцидент оставил без электричества частично город Арамиль, поселки Большой Исток и Малое Седельниково. Судя по сообщениям в соцсетях, свет в жилых домах, магазинах и учреждениях пропал около часа назад. Жители Арамили были возмущены и отмечали, что такое случается далеко не в первый раз. При этом сейчас в городах-спутниках Екатеринбурга стоит мороз около -25 градусов. Впрочем, судя по последним сообщениям, на некоторых улицах Арамили энергоснабжение уже частично восстановлено.

В «МРСК Урала – Свердловэнерго» заявили, что незамедлительно приступили к восстановительным работам. «Бригады уже находятся на энергообъекте, производят осмотр и необходимые переключения. Для скорейшего восстановления электроснабжения жителей задействованы резервные источники в количестве 6 штук, которые уже выдвинуты к месту инцидента. Энергетики «МРСК Урала» прикладывают максимум усилий, чтобы восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки. На месте работает несколько бригад. Ход восстановительных работ находится под личным контролем руководства филиала «Свердловэнерго». Для жителей работает телефон call-центра ОАО «МРСК Урала»: 8-800-2501-220 (звонок бесплатный)», – сообщили в компании.

В 20:15 по местному времени энергокомпания сообщила о полном восстановлении энергоснабжения в Арамильском и Сысертском округах. «В связи установившимися низкими температурами на территории Свердловской области энергетики филиала ОАО «МРСК Урала – Свердловэнерго» предпринимают дополнительные меры по обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей. Так, оперативные службы филиалов компании усилены аварийно-выездными бригадами, составлен график их круглосуточного дежурства с обеспечением необходимой техникой, силами оперативно-диспетчерского персонала внимательно отслеживается электрическая нагрузка на линиях и трансформаторах», – добавили в компании.

Арамиль, Сысерть, служба информации

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