Мошенник в одиночку изображал крупную фирму и звонил партнерам женским голосом

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в мошенничестве с покупкой-продажей продуктов питания.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, екатеринбуржец 1985 г.р. от имени юрлица, зарегистрированного на его родную сестру, заключал дистрибьютерские соглашения с предприятиями – производителями продуктов питания. При этом оплата за полученную им продукцию должна была производиться на 21-й день с момента ее поставки.

Все соглашения мужчина совершал дистанционно. Чтобы убедить контрагентов, что они имеют дело с крупной организацией, он звонил, представляясь именами вымышленных сотрудников, в том числе женщин, для чего ему приходилось изменять голос. Для большей достоверности обвиняемый иногда сначала заказывал малые партии товара, которые честно оплачивал, а уже потом – большие, за которые платить не собирался, а просто перепродавал третьим лицам, а выручку присваивал.

От действий мошенника пострадали пять предприятий, совокупный ущерб которых составил более 11 млн рублей. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, служба информации

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