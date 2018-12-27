Виновник смертельного ДТП на трассе под Каменском-Уральским предстанет перед судом

Каменский районный суд рассмотрит уголовное дело против водителя «Лады», протаранившего пассажирский автобус на скользкой дороге во время дождя. В жутком ДТП погибли два человека.

Резонансная авария случилась вечером 24 октября вблизи деревни Большая Грязнуха под Каменском-Уральским. При неблагоприятных погодных условиях на мокрой дороге «Ладу» занесло, и машина врезалась в припаркованный на обочине автобус. Пассажиры легковушки – женщина 1983 года рождения и мужчина 1969 года рождения – от полученных травм скончались на месте. Водитель и еще два пассажиры были госпитализированы с травмами различной тяжести. Люди, находившиеся в салоне автобуса, не пострадали.

Водителю легкового автомобиля предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Материалы уголовного дела переданы в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Каменск-Уральский, служба информации РИА «Новый День»

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